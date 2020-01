Piatek, ciao Milan: il futuro è a Berlino per dimenticare

Un anno dopo, le strade di Krzysztof Piatek e del Milan si separano. Il polacco è in partenza ora da Linate per Berlino. Nel futuro dell’attaccante ci sarà la Bundesliga, con l’Hertha che ha messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro (bonus compresi), un’operazione a titolo definitivo che consentirà ai rossoneri di rientrare dell’investimento fatto appena 12 mesi fa. Il classe ’95, acquistato lo scorso gennaio, era sbarcato a Milano da capocannoniere della Serie A (13 reti con il Genoa in 19 presenze): una partenza col botto anche con il Milan (5 gol nelle prime 5 partire), poi si è progressivamente perso, penalizzato anche dal calcio di Giampaolo e recentemente finito ai margini con Pioli, a maggior ragione dopo l’arrivo di Ibrahimovic. In maglia rossonera, Piatek ha segnato 16 gol in 41 partite, ma in questa prima metà di stagione ha deluso ulteriormente le aspettative trovando soltanto 4 reti in campionato (di cui tre rigore) e un gol in Coppa Italia contro la Spal. Numeri negativi che hanno spinto il club rossonero a valutarne la cessione. E ora il polacco dice addio: Piatek riparte da Berlino e dall’Hertha per dimenticare la recente esperienza con il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Milan