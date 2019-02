Piatek eguaglia Bierhoff: a segno nelle prime quattro da titolare in A con il Milan

Krzysztof Piatek non si ferma più. L’attaccante polacco del Milan ha trovato la via del gol anche nella sfida contro l’Empoli, sbloccando il match con una zampata da vero killer d’area di rigore. Una rete molto importante per l’ex Genoa: prima di lui, infatti, l’ultimo giocatore ad aver segnato in ognuna delle prime quattro presenze da titolare in Serie A con il Milan è stato Oliver Bierhoff tra settembre e ottobre 1998. Lo riporta Opta.

