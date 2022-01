Piatek alla Fiorentina e quelle virgolette “inventate”

Abbiamo chiesto di rettificare, almeno quello. Ci sono state attribuite da un sito (Labaro) che spesso riprende le nostre notizie (portarne una loro ogni tanto no?) dichiarazioni completamente false su Piatek alla Fiorentina. Ieri, nel corso di ViolaFun, ci è stato chiesto dell’attaccante polacco. E abbiamo risposto che la sua intenzione sarebbe stata quella di giocare piuttosto che di fare la riserva. Brava la Fiorentina a convincerlo, a lavorare sottotraccia e a regalarlo a Italiano. Ma comunque una cosa ben diversa rispetto a quanto ci hanno attribuito, ovvero che Piatek mai sarebbe andato alla Fiorentina (neanche riportare il virgolettato giusto? È l’abc e potremmo arrivare fino a zeta). E ci hanno fatto anche il titolo. Abbiamo chiesto errata corrige, l’hanno fatta a modo loro, la toppa quasi più grande del buco. La prossima volta, se non sono capaci, evitassero di riprendere in modo assurdo le dichiarazioni, ribaltandole. E citassero le fonti: la paternità non è di chi lo aveva mandato al Genoa con quasi certezza due giorni prima, ma di Kicker che lo aveva anticipato già nella prima serata di ieri. Il problema è un altro: se un virgolettato viene stravolto, di cosa parliamo?

FOTO: Twitter Milan