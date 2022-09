Piatek: “Abbiamo perso due punti. Decimo posto? Si può fare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro la Juventus, il centravanti della Salernitana, Krzysztof Piatek, ha così commentato il pareggio ottenuto all’Allianz Stadium: “Secondo me abbiamo perso due punti, abbiamo giocato molto bene e siamo stati tutta la partita in vantaggio. Poi abbiamo sbagliato sul rigore ed abbiamo perso due punti. Dobbiamo vederla così. C’è entusiasmo, al centro sportivo siamo come una famiglia e mi piace così. Prime dieci? Si può fare, abbiamo qualità“.

