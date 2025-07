Piantedosi: “Riconoscimento facciale negli stadi per combattere spaccio e reati in curva”

06/07/2025 | 19:02:14

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto oggi al Forum in Masseria, ha rilanciato l’ipotesi di introdurre il riconoscimento facciale negli stadi italiani per contrastare i reati commessi nelle curve, compreso lo spaccio di droga. “Gli stadi sono diventati piazze di spaccio, soprattutto nelle aree metropolitane”, ha sottolineato il ministro, spiegando che la tecnologia, già pronta per essere implementata in molti impianti, potrebbe essere utilizzata esclusivamente dalle forze dell’ordine. Piantedosi ha inoltre precisato che la questione normativa resta centrale, con l’obiettivo di garantire il rispetto della privacy: “L’individuazione degli spettatori sarà consentita solo per motivi giudiziari e non per altri scopi”. I club sono disponibili a collaborare, pur sottostando alle regole imposte dal garante della privacy.

Foto: Twitter Piantedosi