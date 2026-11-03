Piange il mondo del calcio, morto Jesus de Miguel

03/11/2026 | 11:16:27

Il Tenerife fa sapere attraverso un comunicato che Jesus de Miguel non c’è l’ha fatta ed è deceduto: “Strappati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che questo sia vero, dal CD Tenerife comuniciamo la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda. Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutto il tinerfeñismo che oggi piange per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, allo stesso modo, chiede, di cuore, il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti”.

Foto: x Tenerife