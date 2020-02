Pianese, caso Coronavirus. La società: “Siamo in quarantena”

A seguito della divulgazione della notizia del contagio Coronavirus per un calciatore della Pianese, il club direttamente con una nota ha riferito di aver disposto la quarantena per tutti i tesserati. Ecco la nota ufficiale:

In merito alle notizie comparse, l’U.S. Pianese comunica che la dirigenza sta rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie e diarrea).

Foto: US Pianese