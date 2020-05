Piacenza, ufficiale la risoluzione consensuale con il ds Matteassi

Il Piacenza Calcio 1919 comunica che si è risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Luca Matteassi. Cinque stagioni importanti in biancorosso iniziate con l’anno dei record in Serie D culminato con il ritorno tra i professionisti del club, un anno emozionante in serie C e successivamente l’opportunità concessa dai Presidenti Gatti di iniziare una nuova carriera da DS con il sogno Serie B quasi sfiorato la scorsa stagione. La Società ringrazia Luca per quanto fatto con professionalità e dedizione per la nostra gloriosa maglia biancorossa, augurandogli nuove importanti sfide professionali.