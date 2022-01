Piacenza Calcio 1919 rende noto che, in seguito all’attività di screening per la ripresa degli allenamenti dopo le festività, i tamponi molecolari effettuati dal gruppo squadra hanno dato esito negativo. Restano isolati tre tesserati biancorossi che non hanno avuto contatti con il gruppo squadra e che sono risultati positivi a tamponi effettuati nei giorni di riposo”.

Foto: Logo Piacenza