Phillips, Juve mai in corsa: il West Ham è a un passo

Il futuro di Kalvin Phillips sembra essere sempre più lontano dal Manchester City. Il centrocampista inglese non sta trovando spazio nello scacchiere di Pep Guardiola, tanto che in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 318′ minuti in campo (in 10 presenze), considerando tutte le competizioni. Phillips vuole più spazio, anche in vista di Euro2024 ed è in cerca di una destinazione, possibilmente in Premier. Minuti che potrebbe trovare al West Ham. Infatti, stando quanto riportano dalla Germania, il centrocampista ha aperto agli Hammers e tutte le parti sono a lavoro per arrivare alla definitiva fumata bianca. Ricordiamo, inoltre, che la Juventus non è mai stata in corsa per il centrocampista inglese.

Foto: Instagram Manchester City