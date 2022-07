Phillips è arrivato a Manchester, ora le visite mediche

Kalvin Phillips tra qualche ora sarà un nuovo giocatore del Manchester City. L’inglese infatti è arrivato in città per sostenere le visite mediche prima di apporre la firma sul nuovo contratto. L’accordo per il trasferimento è stato trovato su una base di 5o milioni di sterline. Il ventiseienne lascia il Leeds, club che lo ha cresciuto. Il talento inglese infatti finora aveva giocato solo per la squadra della sua città, Leeds appunto.

Foto: Twitter personale