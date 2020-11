Pezzella: “Quando si parla di Maradona non esistono rivalità. Ha regalato gioie all’Argentina”

German Pezzella, difensore della Fiorentina e dell’Argentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando anche di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso mercoledì: “Quando si parla di Diego non esistono rivalità, era il mio punto di riferimento così per come tutta l’Argentina. Il suo modo di essere aiutava ad affrontare meglio la vita. Sapere della sua scomparsa è stato uno shock. Maradona resterà per sempre legato al calcio. Nazionale? Per tutti coloro che indossano la maglia dell’Argentina o che la indosseranno, l’obiettivo sarà solo onorare il suo ricordo. Ha regalato felicità in momenti difficili per la nazione, in cui non c’era altro motivo, per la gente, di essere felice, se non per le sue giocate.”

Foto: Fiorentina Twitter