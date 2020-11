Pezzella: “Prandelli ha portato entusiasmo. Conosce le esigenze della piazza”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato ai canali ufficiali della Viola dell’arrivo di Cesare Prandelli in panchina al posto di Iachini.

Queste le sue impressioni sull’ex CT della Nazionale: “Il mister ha portato tanto entusiasmo, conosce molto bene la città, il club e quello che i tifosi Viola vogliono dalla squadra. Conosce tutte le esigenze e può fare solo bene. E’ un allenatore esperto, si vede che è innamorato della Fiorentina e siamo tutti tutti pronti a dare il massimo. Prova a trasmettere negli allenamenti e in ogni momento disponibile l’importanza della maglia che indossiamo, soprattutto ai nuovi e ai più giovani e ci fa capire tutto quello che vuole mettere in campo. I tempi sono stretti, la stagione è in corso ed è arrivato nel periodo di sosta delle Nazionali, ha potuto lavorare con un gruppo numeroso visto i blocchi dell’Asl alla partenza di giocatori per le Nazionali e quindi ha già fatto del lavoro. Io sto recuperando dall’infortunio e non vedo l’ora di tornare in campo per dare una mano alla squadra”.

Foto: Twitter Fiorentina