Pezzella: “Per ora sono il capitano della Fiorentina. Il mio futuro lo decide il club”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato a Sportmediaset in merito al futuro.

Queste le sue parole: “Il mio futuro dipende da quello che vuole la società. Io sono qua e sono il capitano. Io do sempre il massimo. Nico Gonzalez? È giovane ed è bravo, ma si deve abituare. Lui deve restare concentrato e imparare il gioco italiano e anche la lingua. Vlahovic? Le voci di mercato sono fuori dal gruppo, noi non ci pensiamo e ogni giorno dobbiamo dare il massimo nel rispetto di tutti i tifosi, anche se il calcio è imprevedibile. Dusan è qui e si impegna come tutti”.

Foto: Instagram personale