Dal 25 giugno al 26 agosto. Il 25 giugno vi avevamo svelato l’interesse a sorpresa del Parma per Giuseppe Pezzella. Tutto confermato: il terzino sinistro è appena arrivato in città (come annunciato) e presto sosterrà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto. Ora il club emiliano stringerà anche per Jacopo Sala della Sampdoria.

Foto: zimbio