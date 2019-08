Pezzella: “Mi ispiro a Kolarov. Con l’Udinese sarà molto emozionante”

Presentazione ufficiale per Giuseppe Pezzella, neoacquisto del Parma prelevato in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese. Queste le parole del difensore: “I ragazzi mi hanno accolto benissimo, così come il mister e lo staff. Sono carico, speriamo di fare punti subito domenica. Fin da quando ho messo piede nel centro sportivo, ho avuto la sensazione di un gruppo molto unito. Il trasferimento? Ho avuto il direttore anche a Palermo, sono legato a lui come persona. A chi mi ispiro? Mi piace Kolarov della Roma. Sarà un po’ strano trovare subito l’Udinese come avversario, ma siamo professionisti e scendiamo in campo per fare il meglio per la maglia che indossiamo. Sarà sicuramente un’emozione, ma dobbiamo fare punti. In Nazionale giocavo a quattro, a Udine a cinque: non è un problema, ma solo uno stimolo. In questo momento della mia carriera voglio dimostrare il mio valore: sono più consapevole dei miei mezzi, ci tengo a fare bene”.

Foto: Twitter Parma