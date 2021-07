Pezzella: “L’esperienza al Parma mi ha arricchito. Vi aspetto in A, farò il tifo per voi”

Giuseppe Pezzella, nuovo arrivato in casa Atalanta, attraverso i propri social ufficiali ha voluto ringraziare il Parma con cui ha disputato le ultime due stagioni di Serie A. Ecco il messaggio del difensore: “Due stagioni, 48 partite e l’enorme soddisfazione di quel gol, il primo in serie A. Qualcosa che porterò sempre con me, come questa esperienza che mi ha arricchito anche dal punto di vista umano e che poteva finire diversamente visto che la retrocessione brucia ancora. Ma la vita va avanti, il Parma tornerà prestissimo dove merita di stare e io continuerò a fare il tifo. Desidero mandare un ringraziamento al presidente Krause, al direttore Ribalta e per mandare un abbraccio a tutti gli altri scelgo una persona speciale: Alessio Cracolici. Ciao Parma, quando succederà, sarà un piacere incontrarti di nuovo”.

FOTO: Twitter personale Pezzella