Pezzella: “Ho scelto il Lecce per poter giocare con continuità e mettermi in mostra”

Giuseppe Pezzella si è presentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti; queste le sue parole sulla nuova avventura con la maglia del Lecce: “Ho accettato perché per me è una grande opportunità, posso giocare e mettermi in mostra. Da uomo del sud, appena c’è stata la possibilità non ho esitato. Ho trovato un gruppo unito, gli arrivi di Umtiti e Pongracic aumentano la qualità. Possiamo fare molto bene”.

Riguardo al suo stato di forma ha dichiarato: “Non sono al 100%, vengo da mesi di lavoro a secco, senza palla. Però voglio essere pronto il più presto possibile. Al mister avevo detto di avere 45 minuti nelle gambe ma quando sei nel flusso è difficile volersi fermare. Magari non sei al top sui novanta minuti ma riesci a gestire te e la partita”.

Invece, sulla possibilità di approdare, durante la finestra di calcio mercato estiva, in un altro club, ha risposto: “C’era anche il Getafe e ho scelto Lecce, per l’opportunità di giocare con continuità e perché mi piace tantissimo stare al sud”.

Foto: Sito Lecce