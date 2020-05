Pezzella: “Coronavirus? Momento duro, ora sto bene. Emozionante tornare in campo. Voglio l’Europa”

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport della positività al Coronavirus e non solo: “Ora sto bene, è stato un momento duro ma per fortuna è passato. Voglio guardare avanti. Tornare ad allenarsi è stato emozionante, rivedere i compagni è stato fantastico. È bello pensare che pian piano ci si stia riappropriando della normalità: per me lo è stato tornare al Centro sportivo e di nuovo girare per Firenze. Ripresa? Penso sia giusto che si valuti tutto con attenzione perché la salute delle persone viene prima di tutto e bisogna ripartire in sicurezza. Allo stesso tempo però credo che occorra prendere una decisione definitiva, qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di farlo perché altrimenti diventa difficile per tutti, sia per i calciatori sia per le società, programmare il futuro. Sinceramente ora prevale solo la voglia di tornare a giocare. Sì, le incognite sono tante ma non possiamo farci troppe domande, dobbiamo pensare a lavorare e di sicuro le istituzioni politiche e calcistiche valuteranno tutto per garantire la massima sicurezza sia dei calciatori che degli addetti ai lavori. Voglio l’Europa con la Fiorentina. Abbiamo una proprietà molto ambiziosa, lo dimostra la campagna acquisti di gennaio. Sono certo che con lui la Fiorentina otterrà grandissimi risultati, Commisso vuole far sì che la Fiorentina diventi un punto d’arrivo”.

Foto: Pezzella Instagram