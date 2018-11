Pezzella carica la Fiorentina: “Juve? Siamo anche noi in undici. Ecco come fermeremo CR7. Su Astori…”

German Pezzella, capitano e difensore della Fiorentina, ha parlato a margine della settima edizione della Hall Of Fame viola in vista della sfida contro la Juventus: “Affrontiamo una squadra molto forte, ma in campo saremo pur sempre undici contro undici. Noi proveremo a fare meglio di quanto fatto fin qua, me compreso. Nelle ultime sei partite non siamo riusciti a vincere, ma è anche vero che in campionato abbiamo perso solo tre volte – ha continuato – ci sta mancando qualcosa, soprattutto fuori casa. Oggi ho ripreso ad allenarmi con il gruppo, proverò ad esserci. Come si ferma Cristiano Ronaldo? Non c’è una formula, la Juve ha tanti buoni giocatori. Noi dobbiamo lavorare di squadra, solo così ce la possiamo fare. Simeone a secco? Ho pochi consigli da dargli ma gli sto sempre accanto per lasciarlo tranquillo. Lavorando, magari già sabato, tornerà al gol. Davide Astori entra nella Hall of Fame viola?Per me è un onore essere qua per rappresentarlo. Era un riferimento per tutta la squadra, tutti abbiamo lo stesso sentimento: è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo rimane dentro di me”.

Foto: Pezzella Instagram