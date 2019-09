Pezzella: “Atalanta? Ieri ha sofferto e domenica sarà arrabbiata. Noi vogliamo la prima vittoria”

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato in vista della sfida contro l’Atalanta e non solo ai microfoni di Radio CRC: “I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo, la partita contro il Genova credo si stata la più brutta in assoluto. Atalanta? Ieri ha sofferto un po’, ma è una squadra forte. Sono arrabbiati e domenica prossima vorranno sfruttare questi sentimenti, ma noi vogliamo prendere la prima vittoria. Juve o Napoli? Sono due grandissime squadre, ma ad oggi è impossibile dire quale delle due sia più forte. Il Napoli in Champions è stato grandissimo, ha giocato una partita magnifica. Il Liverpool non è una squadra facile, il Napoli ha saputo tenergli testa fino all’ultimo secondo. Per qualsiasi squadra non è semplice giocare al San Paolo”.

Foto: Instagram Pezzella