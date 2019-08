Due giorni fa vi avevamo parlato del sorpasso Venezia per Stefano Pettinari nei riguardi del Chievo che sembrava favorito. Il Lecce ha lasciato al calciatore la scelta, ora la società lagunare può andare fino in fondo. Un altro attaccante in uscita dal club salentino, conferme sulla trattativa ormai indirizzata per Andrea Saraniti al Vicenza.

