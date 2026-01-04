Petrachi: “Vivo giorno e notte per cercare di portare qualche miglioria al Torino”

04/01/2026 | 17:40:38

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Cerchiamo di cambiare qualcosina. Con il 3-5-2 dovremo portare qualche giocatore funzionale. Vorrei ricordare che il Torino ha già 30 giocatori a libro paga, di cui 3 fuori lista. Questa lista non la considerano tutti, ma per ogni giocatore che voglio far entrare devo farne uscire uno, una cosa che penalizza. Devo lavorare su questo e anche lavorare sul fare altro al di là di questa necessità. Se i ruoli dove interverremo sono un centrale, un esterno e un centrocampista? Sì, di base dovrebbero essere queste le priorità. Dobbiamo anche capire cosa succede con Schuurs, un giocatore lungodegente che stiamo cercando di forzare per capire se riuscirà ad essere dei nostri. I ruoli comunque sono quelli. Non è semplice a gennaio, un mercato complicato, ma vivo giorno e notte per cercare di portare qualche miglioria al Torino”.

Foto: Sito Sportitalia