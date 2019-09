Petrachi: “Schick? C’è lo hanno chiesto, ma ci sono stati passi indietro nella formula”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, a pochi minuti dalla sfida con la Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Per questa partita serve la giusta adrenalina, io vorrei giocare gare del genere, proverò a farlo capire ai calciatori. E’ evidente che qui tutti vogliono tutto e subito, ma la Roma ha dato via 15 giocatori e ne ha presi 8, è una vera rivoluzione. Abbiamo scelto un allenatore giovane e ambizioso, con una mentalità vincente, ha tutto il tempo per trasmetterla alla squadra”. Ancora su Fonseca: “Sono stato un po’ catturato quando l’ho conosciuto, ha trasmesso le sue idee ai calciatori che si sono resi conto dei concetti che porta attraverso il gioco. I nostri allenamenti sono sempre con palla al piede, però certamente non è uno scriteriato, dopo Genoa si è messo lì con la propria lavagna gli errori che sono stati commessi, bisogna avere un equilibrio e questa settimana ha già apportato delle modifiche, spero che i ragazzi le capiscano immediatamente”. Su Schick: “E’ assurdo che ancora oggi si parli di mercato, siamo alla seconda giornata. Le regole le fa chi non ha mai giocato al calcio e non capisce il sentimento di un calciatore, mi auguro che cambieranno. Ancora oggi mi arrivano 200 telefonate al giorno di gente che mi propone giocatori. Schick ce l’hanno chiesto, ma ci sono stati passi indietro nella formula”. Su Kalinic: “Avete detto tutto voi, noi pensiamo al derby e domani avremo le ultime risposte di mercato”.