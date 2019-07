Petrachi: “Roma, questo è l’anno zero. Scelgo uomini, non giocatori”

Il neo ds della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato quest’oggi davanti alla stampa, rilasciando alcune importanti dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Questo è l’anno zero per la Roma, un club che deve ripartire con dei valori e con la consapevolezza di avere giocatori con qualità morali. Niente giocatori con la pancia piena, che vengono qui solo per soldi. Io scelgo uomini, non giocatori. Roma non è una succursale, chi arriva deve avere la giusta voglia. Guardate Spinazzola e l’entusiasmo con il quale si è presentato. Serve gente con voglia ed entusiasmo, cose che gli scorsi anni sono venute meno. Il tifoso si deve identificare nella squadra, è questo il messaggio che darò allo spogliatoio”.

Foto: sito ufficiale Torino