Petrachi: “Politano? L’operazione era chiusa, nei prossimi giorni si vedrà”

Prima della gare contro la Juve, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è intervenuto così ai microfoni di Rai Sport: “Politano-Napoli? Di calciomercato preferisco non parlare. L’operazione Spinazzola-Politano era chiusa, per il tassello che arriverà ne parleremo nei prossimi giorni. Investire su un centravanti? Innanzitutto abbiamo Kalinic in prestito. A fine anno dovremo fare delle valutazioni. Da qui a giugno vedremo come andranno le cose. E’ evidente che mettere un giovane dentro si avvicina molto alla nostra filosofia, ma ora è prematuro. L’idea di trovare un centravanti giovane, che possa diventare il centravanti del futuro della Roma, sicuramente c’è”, ha chiuso Petrachi.

Foto: Twitter ufficiale Roma