Petrachi: “Per Carles Perez trattativa avviata, sono ottimista. Villar? Spero di portarlo a Roma”

Queste le parole di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro la Lazio: “Ci sono stati dei cambiamenti e credo che ci saranno, il percorso sta andando come ce lo aspettavamo. Ci si dimentica in fretta, ma la mole di lavoro è tanta. Se facciamo dei paragoni con la Lazio siamo fuori strada. Si conoscono, hanno le loro certezze. I punti rispecchiano in toto quello che abbiamo fatto. Carles Perez? Innanzitutto andremo avanti con la nostra filosofia nell’investire sui giovani. La trattativa è avviata, ci sono degli ottimi rapporti. Con il giocatore si sta parlando, bisogna convincerlo anche del progetto tecnico. Personalmente sono ottimista, non amo parlare finché non ci sono le firme. Sono cauto. Non ci sarà nessuna clausola. Villar? È un ragazzo che abbiamo seguito, ha grande qualità e ha dei margini di miglioramento. Si sposa con la visione tecnica del mister, abbiamo parlato con il Valencia e anche con l’Elche. Si lavora, mi auguro di portarlo qui a Roma”.

Foto: Twitter ufficiale Roma