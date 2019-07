Petrachi: “La Roma ha bisogno di due difensori centrali”

“”Mancini? Con l’uscita di Manolas e Marcano la Roma necessità di ddue difensori centrali. Lavoriamo su più fronti e spero di poter ufficializzare qualcosa nel più breve tempo possibile in difesa. Abbiamo Fazio e Jesus, due sono usciti e noi abbiamo bisogno di almeno 4-5 centrali, interverremo quanto prima. Ma non parlo di casi singoli per una questione di correttezza, se si parla di reparti dico che prenderemo sicuramente un centrocampista. Ma servono delle uscite prima di pensare a delle entrate, devo portare dei soldi alla Roma e non posso avere una rosa di quaranta giocatori”.

“Su Nzonzi e Pastore Fonseca è stato molto chiaro, i giocatori possono essere valutati solo dopo l’allenamento, quello è il modo per capire chi può far parte del progetto tecnico. Alla fine di questo ritiro di Trigoria tireremo le somme e capiremo chi rimarrà e chi sarà sul mercato. Florenzi? Oggi è il capitano della Roma, non l’ho mai messo sul mercato, gli unici che ho messo sul mercato sono andati via. Ci sono dei punti fermi in questa squadra e noi sappiamo quali sono”.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, il ds della Roma Gianluca Petrachi ha risposto a domande relative al mercato del club giallorosso.

Foto Twitter Roma