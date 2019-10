Petrachi: “Io indagato? Sono sereno, quello su Dzeko è stato un lapsus”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Wolfsberger. Il dirigente giallorosso si è soffermato anche sul rischio squalifica: “Indagine su di me? Dopo la conferenza stampa non ho fatto nessuna smentita perché credevo fosse palese che avessi fatto un lapsus. È proprio un errore materiale il fatto di aver detto maggio invece di luglio. A volte c’è gente che specula su questo. Nessuno mi ha ancora avvertito, non ho avuto alcuna situazione ufficiale. Quando mi chiameranno, dirò quello che è stato, ovvero un lapsus. Stop. Se si vuole montare un caso inutile dispiace. È giusto che la Procura faccia le sue indagini, ma sono sereno. Non ho problemi, la mia carriera parla chiaro”.

Foto: Twitter ufficiale Roma