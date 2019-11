Petrachi: “Florenzi? Gli equilibri cambiano, Fonseca non guarda in faccia a nessuno”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Gladbach: “Cosa significa la quinta panchina di fila per Florenzi? Che se la gioca con tutti. Che anche chi pensava che fosse ai margini sta trovando un ruolo da protagonista, da un giorno all’altro certi tipi di equilibri all’interno dello spogliatoio possono cambiare e questo viene modificato dal rendimento settimanale. Il mister non guarda in faccia a nessuno ed è la cosa migliore. Credo che Florenzi quanto prima tornerà a fare quello che ha sempre fatto”. Lo stesso Petrachi a Roma TV ha aggiunto: “La squadra sta trovando la giusta dimensione e un equilibrio, poi anche per esigenza perché non siamo tantissimi, un turnover accentuato non si può fare. La squadra ha sopportato lo stress agonistico dell’ultimo mese e mezzo. Stiamo bene, oggi è difficilissima ma spero che con quest’entusiasmo si possa fare una grande partita. Oggi in quest’ambiente è una partita tosta. Stiamo lavorando bene, sono ottimista”.

Foto: Twitter ufficiale Roma