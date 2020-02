Petrachi: “Florenzi? Fonseca è stato chiaro. A fine stagione tornerà e valuteremo”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro il Sassuolo, ha parlato anche della cessione in prestito di Florenzi al Valencia: “Florenzi? La conferenza stampa di Fonseca è stata chiara. Ci uniamo a quello che ha detto il mister, non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo visto che è di nostra proprietà. Nella speranza che giochi con continuità come voleva Alessandro e che si presenti alla grandissima all’Europeo che sicuramente lo aspetterà. Addio o arrivederci? Le carte federali dicono che è un prestito secco, a fine stagione tornerà alla Roma e faremo le valutazioni”, ha chiuso Petrachi.

Foto: Twitter ufficiale Roma