Petrachi e il rischio squalifica: tutto nasce lo scorso 6 giugno

Gianluca Petrachi e la Roma, un matrimonio che continua a fare rumore dopo le note vicende estive. E lo scorso 10 settembre, durante la conferenza stampa nel giorno della presentazione di Mkhitaryan, furono in tanti a stupirsi quando lo stesso direttore sportivo, parlando del mercato appena concluso, disse candidamente di aver incontrato l’Inter per la trattativa Dzeko “a maggio”. Maggio, appunto, quando Petrachi era ancora sotto contratto con il Torino. E non è un caso che lo scorso 6 giugno avevamo titolato: “Il retroscena: Cairo furibondo, Petrachi rischia. I suoi viaggi…”, raccontandovi come il presidente granata non avesse gradito il fatto che il diesse salentino stesse operando per un nuovo club pur avendo ancora un impegno con il Toro. Solo successivamente (il 25 giugno) Cairo aveva liberato il dirigente ricevendo in cambio dai giallorossi ad un prezzo simbolico i giovani Freddi Greco e Bucri. Ma le recenti parole di Petrachi hanno fatto drizzare le antenne alla Procura federale che ha aperto un’inchiesta in merito. Un’indagine che potrebbe portare, oltre a un’ammenda, anche a una squalifica dello stesso ds giallorosso. Una situazione non certo felice e che nasce lo scorso 6 giugno…

Foto: Twitter ufficiale Roma