Petrachi: “D’Aversa? Stiamo valutando il futuro, dobbiamo capire che stagione vogliamo fare”

20/04/2026 | 19:00:24

Gianluca Petrachi ha parlato anche del futuro di D’Aversa intervenendo a Inside the sport: “Per il futuro lo stiamo valutando, stiamo vedendo come andare avanti e che tipo di stagione vogliamo fare, dipende anche dal sistema che c’è dietro. A prescindere però quello che è stato fatto è tanta roba. Va ringraziato per quello che sta facendo e per quello che ha fatto. È stata una scelta azzeccatissima in un momento particolare, se si è arrivati alla salvezza in questo momento lo si deve all’allenatore”.

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