Petrachi, dall’indiscrezione del 6 giugno all’audizione in Procura

Evidentemente non era una boutade. Lo scorso 6 giugno vi anticipammo come Gianluca Petrachi, scelto dalla Roma come direttore sportivo, fosse finito sotto la lente d’ingrandimento. L’accusa era quella di aver esercitato le sue funzioni pur essendo ancora sotto contratto con il Torino. Sono trascorsi quasi cinque mesi e in giornata Petrachi è stato interrogato dalla Procura Federale e molto presto capiremo quale sarà la decisione, se sarà multato, oppure se scatterà l’inibizione che potrebbe essere di qualche mese fino a un anno. Di sicuro una situazione molto delicata e che potrebbe essere stata certificata da una documentazione. A Petrachi si contestano la tempistica, alcune foto che lo ritraggono da un viaggio in Spagna per incontrare Fonseca in compagnia dell’amministratore delegato Fienga, è evidente che sussista il rischio di uno stop.

Foto: Twitter ufficiale Roma