Petrachi conferma tutto: “Marianucci è un calciatore molto interessante”

21/12/2025 | 15:57:34

Come vi avevamo anticipato stamattina, il Torino è forte su Luca Marianucci. Conferme totali sono arrivate da Gianluca Petrachi poco prima di Torino-Sassuolo: “In difesa interverremo sicuramente, anche a fronte delle assenze per la Coppa d’Africa. Marianucci? È un profilo molto interessante, un giovane che sta facendo benissimo. Tuttavia, oltre alle qualità tecniche, cerco un requisito specifico: non voglio giocatori di passaggio. Mi piacerebbe che chi arriva restasse a lungo, perché è solo così che si può instaurare quel rapporto di appartenenza fondamentale”.

Foto: Sito Sportitalia