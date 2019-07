Petrachi: “Colpito da Fonseca. Su Conte e il mercato…”

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Roma, Gianluca Petrachi, è intervenuto a proposito di Paulo Fonseca, neo tecnico dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Sono stato colpito da Paulo Fonseca. Lo seguivo negli ultimi anni perché c’era un giocatore dello Shakhtar che volevo portare a Torino. E’ un allenatore che dà dettami tattici precisi senza essere integralista, uno elastico e molto attento ai giocatori che ha e questa voglia e determinazione mi ha stregato. Sono molto ottimista”.

A proposito del mercato della Roma, Petrachi ha poi aggiunto: “Non trattengo nessuno con la forza. Allo stesso tempo non mi piace essere preso per la gola. Non mi piace sapere che un mio giocatore abbia preso accordi con un’altra società che già di per sé è scorretto. Cercheremo di fare le scelte migliori. Abbiamo preso Diawara, un profilo giusto. Ieri mi ha chiamato dicendomi che è disposto a non fare neanche un giorno di vacanza per cominciare con la Roma. Higuain? Chi lo discute è un pazzo, è logico che potrebbe fare comodo a questa Roma se Dzeko dovesse partire. Deve essere il primo a crederci qualora si aprisse qualcosa con la Juve. Sto lavorando per portare questo tipo di giocatori. Zaniolo? Ha fatto un finale di campionato non all’altezza delle sue possibilità. La società vuole adeguargli il contratto, ma qui si tende a far diventare dei miti chi ha sole 15 presenze in Serie A. Mi piacciono le cose concrete, ma serve umiltà e lavoro per diventare un top. Per quanto riguarda El Shaarawy, mi piacerebbe restasse. Ho sentito l’entourage, da parte della società c’è la volontà di rinnovare il contratto. Merita un buon rinnovo, ma non posso competere con i soldi della Cina. Conte? Lo conosco da più di trent’anni. Vuole vincere immediatamente, è entrato in una dimensione che il secondo posto è una sconfitta. Ha visto l’Inter come una squadra che ha qualcosa in più per l’organico e per ambire allo scudetto”.

Foto: twitter ufficiale Roma