Petrachi chiede umiltà a Zaniolo: non è la strategia migliore per tenerlo

Se la Roma intende vendere Zaniolo, lo dica pure senza troppi giri di parole. La Juve è un’opzione forte, il club giallorosso chiede almeno 60 milioni, a quelle cifre non ci sarà mai un’intesa. Ma se Higuain decidesse di accettare la Roma, a quel punto si potrebbero aprire altri scenari. Ci hanno comunque colpito alcune dichiarazioni di Petrachi in conferenza: “Qui si tende a far diventare dei miti chi ha soltanto 15 presenze in A. Mi piacciono lo cose concrete, ma serve lavoro e umiltà per diventare un top. Zaniolo ha smarrito questi concetti, gli parlerò”. Beh, non il modo migliore di lavare eventuali panni sporchi in famiglia. Parole di Petrachi che ha inseguito invano Barella, Conte, Gasperini e chissà chi e che ora fa di Zaniolo un caso nazionale che non esiste. A proposito di Barella: tirarsi fuori da qualsiasi responsabilità ci sembra la storiella della volpe e l’uva. Petrachi ci ha provato, eccome, ma anche in questo caso la sua strategia non è stata vincente.

Foto: Twitter ufficiale Champions