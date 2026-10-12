Petrachi: “Cacciamani? Non c’era solo la Roma. Non è arrivata nessuna offerta adatta e ce lo godiamo”

12/10/2026 | 20:33:25

Le parole di Gianluca Petrachi a Sky: “Cacciamani e la Roma? Non c’erano solo i giallorossi sul ragazzo. Il presidente aveva detto che non voleva cedere il giocatore: solo una proposta importante avrebbe fatto fare delle valutazioni, ma questa non è arrivata e quindi ce lo godiamo. Quando si cambia, e tanto, ci vuole del tempo. Ora bisogna vedere il Torino con un’identità. Cairo? Siamo stati quattro anni senza sentirci per delle incomprensioni. Poi un amico ci ha fatto fare pace”.

Foto: Instagram Torino