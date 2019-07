Petrachi: “Barella ha scelto l’Inter”

Il neo ds della Roma, Gianluca Petrachi, si è presentato quest’oggi in occasione di una conferenza stampa. Tanti i temi affrontati dal nuovo dirigente giallorosso, che ha parlato anche del centrocampista del Cagliari e della Nazionale italiana, Nicolò Barella. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Sono state dette tante inesattezze. Il giocatore era molto contento di venire alla Roma, dopo un accordo precedente tra le due società. Tra l’intermezzo dopo l’addio di Monchi si è perso tempo. Si è inserita l’Inter, ha fatto la sua proposta al Cagliari e al giocatore. Conte ha chiamato il ragazzo, su questo il mister è molto bravo. Barella non riteneva la Roma al livello dell’Inter, ci sta che abbia scelto la Champions. Non ho mai chiamato Barella, ma ha scelto l’Inter. Ora, se Barella dovesse chiamare Petrachi dicendo che ci ripensa, a quel punto si potrebbe parlare. Tuttavia, per me oggi è un capitolo chiuso. Cercare in modo così forzato di portare dentro un giocatore che ha altre ambizioni significa sbagliare. Col dio denaro non si comprano giocatori, deve avere le giuste motivazioni per venire alla Roma”.

