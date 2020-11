Petkovic: “Scudetto? La Juve resta la favorita, ma tutto è possibile”

Vladimir Petkovic, attuale Ct della Nazionale svizzera ed ex allenatore della Lazio, ai microfoni di TMW ha parlato del momento attuale che sta vivendo il calcio italiano: “Pioli è un allenatore valido, ha sfruttato le sue possibilità. Dove è stato ha lavorato ha fatto bene. Lo scudetto al Milan? Una sorpresa, ma tutto è possibile. Pirlo? Ci voleva un po’ di tempo, adesso ha capito. E poi la Juve ha grandi giocatori, hanno Ronaldo e vincono da anni e restano i favoriti. La Lazio ha un buon organico, in casa non perderà. Penso che sia favorita. Svizzera? Un cammino positivo, abbiamo trovato equilibrio e ci prepariamo per marzo. L’Italia di Mancini può solo migliorare, è bella e viva. Andrà lontano.”

Foto: sito uff Federazione svizzera