Algeria-Austria, 90’ per continuare a sognare. Le parole di Petkovic

23/06/2026 | 10:41:48

L’Algeria sorride a discapito della Giordania, che perde in rimonta 2-1 e termina così la sua avventura Mondiale. Mentre invece gli algerini si giocheranno tutto nei 90’ finali, ecco le parole del CT Petkociv: “Devo sorridere perché, tatticamente parlando, l’ultima partita è sempre decisiva. O ti assicura il secondo posto o ti lascia al terzo. Ecco perché prima ho detto che la partita di oggi non era decisiva, perché nulla era ancora stato deciso”. Nell’ultima giornata quindi occhi puntati sulla sfida tra l’Algeria e l’Austria.

Foto: Instagram Algeria