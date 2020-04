Petit attacca Mbappé: “Inizia ad infastidirmi, cerca di imitare Neymar”

Emmanuel Petit, leggenda del calcio francese, campione del mondo nel 1998 e campione d’Europa nel 2000 ha attaccato Kylian Mbappé, stella odierna del calcio transalpino. Infatti, all’ex-Arsenal e Barcellona non piace il comportamento del classe 1998: “Mbappé è migliorato sicuramente in questi ultimi tre anni. È arrivato nel mondo del calcio con un potenziale incredibile, era un diamante da lucidare. Si è trasferito in un club importante, in un club popolato da stelle. – ha detto a Maxifoot – Ha dovuto affrontare tutto quello che deriva da questo sia dentro che fuori dal campo. Anche nelle sue statistiche è decisamente migliorato e ha dimostrato grande maturità in molte aree. Nonostante tutto, tende a infastidirmi sempre di più. Spesso forza troppo determinate giocate. Decide cosa fare e prova in ogni modo a farlo. Spesso è fastidioso persino con i suoi stessi compagni. Dimentichiamo per un attimo che è giovane. Ha già dimostrato grandi cose, ma come spesso accade gli chiediamo sempre di più. Quello che fa è incredibile e ha un futuro luminoso davanti a sé. Ma fare pressione su te stesso perché vuole vincere il Pallone d’Oro è fastidioso. Deve stare attento con il suo comportamento. Fa troppo come Neymar e questo potrebbe ritorcersi contro di lui.”

Foto: Les Football en France