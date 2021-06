Danimarca, Peter Schmeichel: “Sconfitta a tavolino se i giocatori non fossero rientrati in campo”

Peter Schmeichel, l’ex portiere del Manchester United e della Danimarca, nonché padre dell’attuale portiere danese Kasper, è stato intervistato dalla BBC Radio. L’ex portiere ha aggiunto particolari a quanto è successo in campo al momento del collasso di Christian Eriksen, raccontatogli dal figlio: “Sono state le due ore più strazianti della mia esperienza calcistica. È successo non molto lontano da dove si trovavano tutte le mogli dei giocatori e ovviamente non appena la moglie (Sabrina Kvist, ndr) di Christian l’ha visto, è corsa in campo. Ho parlato con mio figlio Kasper ieri sera: lui è subito corso da lei. Lei credeva che fosse morto, ma lui le ha detto che Christian stava respirando”.

A Good Morning Britain ha spiegato sulla ripresa del gioco: “Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. Sono rimasti con tre opzioni: una era quella di giocare subito gli ultimi 50 minuti. L’altra era giocare il giorno dopo e concludere il match. E la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0…”

Foto: Twitter Uefa euro 2020