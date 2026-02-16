Petardo ad Audero: Daspo di 4 anni al tifoso dell’Inter

16/02/2026 | 13:00:14

Un Daspo della durata di 4 anni è stato emesso nei confronti dell’ultras interista di 19 anni che lo scorso 1° febbraio, durante il secondo tempo di Cremonese-Inter, aveva lanciato una bomba carta esplosa nei pressi del portiere Emil Audero. Il giovane, attualmente agli arresti domiciliari, era stato arrestato in differita dalla Digos di Cremona subito dopo l’episodio, che aveva costretto l’arbitro a interrompere il match per consentire le verifiche del caso e ripristinare le condizioni di sicurezza. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Audero