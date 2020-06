Petagna: “Spero di tornare presto al San Paolo per segnare come un bulldozer”

Andrea Petagna affida ad Instagram il suo pensiero a seguito della gara di ieri sera, persa contro il Napoli (sua prossima squadra) per 3-1.

“Dispiace per il risultato, noi continueremo sempre a dare il massimo. Il San Paolo vuoto era paradossale, spero di tornarci presto per fare ciò che amo. Giocare e segnare, come un bulldozer.”

Foto: Twitter ufficiale Spal