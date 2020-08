Petagna: “Sono arrivato ragazzo a Ferrara e me ne vado da uomo. Sognavo un epilogo diverso”

Andrea Petagna saluta la Spal e tutti i tifosi e si appresta a vivere la nuova entusiasmante avventura con la maglia del Napoli. La firma era arrivata lo scorso mese di gennaio ma il centravanti ha deciso- di comune accordo con le società- restare a Ferrara e concludere il campionato. Il bomber di Trieste affida il suo commosso pensiero ad Instagram e allega un video: “Sognavo un finale diverso, non serve spiegarlo. Ma la fine non cancella nulla di questo viaggio durato due anni. Sono arrivato a Ferrara ragazzo e me ne vado da uomo. Semplicemente GRAZIE alla città, a dei compagni di squadra speciali, ai magazzinieri Tommy e Marco (vero motore della spal) a Maurizio e a tutti i fisioterapisti. Il vostro Bulldozer”.

Foto: Profilo Twitter Spal