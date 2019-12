Petagna illude la Spal: Pellegrini, Perotti e Mkhitaryan lanciano la Roma. Ora Semplici…

La Spal cade contro la Roma per 3-1. I ferraresi partono bene e la sbloccano poco prima dell’intervallo con il calcio di rigore di Petagna, ma nella ripresa i giallorossi la ribaltano: Pellegrini pareggia al 53′ e Perotti firma il sorpasso al 66′ su calcio di rigore. Nel finale il neo entrato Mkhitaryan chiude la partita. Fonseca vola al quarto posto, a quota 32, staccando il Cagliari. Ora la posizione di Semplici, come raccontato nella giornata di ieri, verrà valutata con attenzione, ma la dirigenza della Spal è orientata a dare un’altra possibilità al tecnico. In caso di addio è pronto Beppe Iachini.

Sabato 14 dicembre

15:00 Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor, Torregrossa e Spalek)

18:30 Napoli-Parma 1-2 (Milik – Kulusevski, Gervinho)

20:45 Genoa-Sampdoria 0-1 (Gabbiadini)

Domenica 15 dicembre

12:30 Verona-Torino 3-3 (Pazzini, Verre, Stepinski – Ansaldi 2, Berenguer)

15:00 Bologna-Atalanta 2-1 (Palacio, Poli – Malinovskyi)

15:00 Juventus-Udinese 3-1 (Ronaldo 2, Bonucci – Pussetto)

15:00 Milan-Sassuolo 0-0

18:00 Roma-Spal

20:45 Fiorentina-Inter

Lunedì 16 dicembre

20:45 Cagliari-Lazio

CLASSIFICA: Juve 39; Inter 38; Lazio 33; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna 19; Fiorentina, Sassuolo* 16; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia* 13; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Roma Twitter