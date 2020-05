Petagna: “Il Napoli? Se penso al San Paolo mi vengono i brividi. Non vedo l’ora di segnare per ADL”

Andrea Petagna, attaccante di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito alla Spal, ha parlato a Rai Sport soffermandosi anche sul suo trasferimento in Campania in programma proprio al termine di questa stagione: “Pensare di giocare al San Paolo mi fa già venire i brividi, sarà un onore essere al fianco di Mertens ed Insigne: li ammiro. Ora però il mio sogno è salvare la SPAL, poi mi concentrerò asul Napoli. E se farò bene queste due cose potrò lottare per conquistare la maglia azzurra. De Laurentiis? Tanti auguri, spero di vederci presto. Non vedo l’ora di fare gol per lui, la città e i tifosi. Ho tanti obiettivi: innanzitutto, come detto, salvare la Spal e poi vincere tante partite col Napoli, fare gol al San Paolo e arrivare in Nazionale”.

Foto: Instagram personale Petagna