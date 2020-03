Petagna dal dischetto decide il derby tra Parma e Spal

Una domenica già surreale con gli spalti vuoti, resa ancor più incognita a pochi minuti dall’inizio della prima gara di domenica della A. Al Tardini è cominciato in ritardo il derby dell’Emilia Romagna tra Parma e Spal, alle ore 13,45. A deciderla è stato Andrea Petagna nella ripresa, trasformando dal dischetto il calcio di rigore conquistato da Valoti. Ingenuo nell’occasione Bruno Alves all’inserimento in area dell’avversario, per l’arbitro è stato necessario ricorrere al VAR. Nel finale forcing dei padroni di casa e D’Aversa che si è giocato anche la carte Siligardi e Karamoh, ma la squadra di Di Biagio ha tenuto. Primo successo per l’ex CT dell’UNder21 sulla panchina ferrarese, la Spal sale a quota 18, superando momentaneamente il Brescia e riaccendendo qualche speranza.

26^ giornata

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

20:45 Napoli-Torino 2-1 (18′ Manolas, 81′ Di Lorenzo, 90’+1 Edera)

Domenica 1 marzo

15:00 Lecce-Atalanta 2-7 (17′ Donati, 22′ 54′, 62′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati, 47′ Ilicic)

18:00 Cagliari-Roma 3-4 (28′, 89 Joao Pedro, 29′, 41′ Kalinic, 64′ Kluivert, 75′ Gaston, 81′ Mkhitaryan)

Domenica 8 Marzo

12:30 Parma-Spal: 0-1 (79′ Petagna rig.)

15:00 Sampdoria-Verona

15:00 Milan-Genoa

18:00 Udinese-Fiorentina

20:45 Juventus-Inter

Lunedì 9 Marzo

15:00 Sassuolo-Brescia

Classifica: Lazio 62; Juve* 60; Inter** 54; Atalanta 48; Roma 45; Napoli 39; Milan* 36; Verona*, Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo**, Fiorentina* 29; Torino*, Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria* 23; Genoa* 22; Spal 18; Brescia* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Foto: Twitter Spal