Petagna: “Ci è mancato il tiro o l’ultimo passaggio, siamo una squadra forte e i risultati arriveranno”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna col Milan:

“Abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato il tiro o l’ultimo passaggio in più occasioni.

Il mister ha detto che è l’unico responsabile? Non sono d’accordo, siamo noi ad andare in campo ed è a noi che è mancato qualcosa, per migliorare dobbiamo continuare nel nostro lavoro quotidiano e i risultati arriveranno. Siamo una squadra forte.”

Foto: Twitter ufficiale Napoli